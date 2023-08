Perde il controllo dell'auto e distrugge altre vetture parcheggiate, segnali e arredi stradali

Ennesimo incidente stradale in poche ore a Nardò. Questa volta in pieno centro abitato.

Erano da poco passate le 3, quando il giovane alla guida della Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che ha cominciato a sbandare lungo la strada senso unico, andando a sbattere, in una vera e propria carambola, su auto parcheggiate, segnali e arredi stradali.

Nell'urto, la Punto ha perso una ruota, continuando la sua pericolosa corsa per centinaia di metri, prima di fermarsi. Questa l’incredibile, lunga carambola della Fiat Punto, su cui viaggiava una giovane coppia, stanotte intorno alle 3 su via Bonfante a Nardò.

I soccorsi



I due occupanti dell'auto sono rimasti fortunatamente illesi. Sul posto sono intervenute due pattuglie del commissariato di Polizia neritino, che hanno effettuato i rilievi del caso e gli accertamenti sul conducente.

A prestare i soccorsi alla coppia, gli operatori sanitari del 118 giunti sul posto con una ambulanza proveniente dalla postazione di Santa Maria al Bagno. La ragazza è stata medicata sul posto ma ha rifiutato ulteriori accertamenti in ospedale.

L'altro incidente



Ieri pomeriggio, sempre a Nardò, su strada Carignano Grande, un altro incidente, con una Fiat Stilo, con a bordo due fratelli di origine rumena, uscita di strada, per cause da chiarire, e finita contro un albero. Per estrarre il conducente dalle lamiere contorte dell'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso con un trauma cranico. Ferite lievi per il fratello.