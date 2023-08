Previsioni meteo in Puglia: allerta gialla per il vento forte ma domani non pioverà

Allerta gialla per il forte vento per tutto il pomeriggio e la serata di oggi in tutte le province di Puglia. E in alcune città potrebbe ancora piovere. L'allerta della Protezione Civile, però, riguarda soprattutto il vento ed è valida - secondo il bollettino diramato poco fa - dalle 13 alle 24 di oggi.

Le previsioni

A Lecce l'aria è più fresca rispetto agli altri giorni ma almeno in serata non dovrebbe piovere. A Bari, invece, previsto un temporale dalle 18 in poi, almeno fino alle 20. Ma pioverà anche più tardi. Pioggia e schiarite anche a Taranto, attorno alle 20, ma secondo le previsioni de Ilmeteo.it le precipitazioni saranno piuttosto modeste. Situazione identica a Brindisi.

Domani, invece, potrebbe essere una giornata piacevole: secondo le previsioni non dovrebbe piovere.

Eventi annullati

A causa della avverse previsioni meteo, considerata la nota di allerta meteo gialla diffusa dalla Protezione Civile su tutta la Puglia, gli appuntamenti in programma per oggi – sabato 5 agosto – a Mesagne (in provincia di Brindisi) sono stati rinviati a data da destinarsi.