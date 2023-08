Incidente mortale, auto contro moto: ​perde la vita un 78enne

Un uomo è morto nella tarda mattinata di oggi in seguito ad un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto intorno alle 11 su via Fanelli a Bari. La moto a bordo di cui si trovava l’uomo, una vespa rossa, si è scontrata, per cause in corso di accertamento con una Toyota Yaris all’altezza di un incrocio.

Inutili i soccorsi

Per l’uomo, un 78enne residente a Carbonara, non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento del 118. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Bari, che stanno procedendo ai rilievi per risalire alla dinamica dei fatti.