Tragedia sfiorata a Sava, uomo si ferisce alla gola mentre lavora

Il disco del flex si è staccato tagliandogli la gola. È vivo per miracolo un uomo di Sava vittima di un tremendo infortunio mentre eseguiva lavori in casa. È successo ieri mattina in un’abitazione del comune sul versante orientale della provincia ionica.

L’uomo stava maneggiando l’utensile elettrico che ha perso il disco trasformatosi in un’arma micidiale. La lama rotante impazzita lo ha colpito proprio alla gola procurandogli un profondo taglio.

Immediati i soccorsi che gli hanno salvato la vita

Soccorso da un parente che era con lui in casa, il savese è stato portato con l’auto all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria dove gli è stata tamponata la ferita sanguinante ed è stato affidato ai rianimatori che lo hanno intubato. La lama ha sfiorato la carotide non risparmiando la trachea che è stata suturata. Ora è ricoverato in prognosi riservata al Vito Fazzi di Lecce.