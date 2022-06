Schiacciato da una porta del traghetto: grave un ufficiale

BRINDISI - Grave incidente sul lavoro, intorno alle ore 8 di stamane, a bordo di un traghetto Moby ormeggiato nel terminal di Genova. Un marittimo di 42 anni, C. M., originario di Mesagne e residente a Ischia, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Martino, nel capoluogo ligure, dopo essere stato vittima di un infortunio avvenuto sul traghetto Moby Tommy, ormeggiato nel terminal genovese e impiegato sulla tratta per Porto Torres.

Le indagini

Per ragioni in corso di accertamento da parte degli investigatori, il marittimo è rimasto schiacciato da una porta a tenuta stagna mentre stava lavorando a bordo della nave. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi e ha trasportato l'ufficiale in codice rosso in ospedale.