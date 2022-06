Salento, al lavoro nei campi, contadino ustionato: in codice rosso in ospedale

Probabilmente un incidente, con cause ancora da accertare. A Ugento, in provincia di Lecce, un contadino è rimasto ustionato mentre era a lavoro. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che hanno portato la vittima dell'incidente in ospedale, al "Francesco Ferrari" di Casarano. L'uomo al momento sarebbe in codice rosso, in gravi condizioni. Da accertare le cause dell'incidente e cosa sia davvero successo.

(Seguono aggiornamenti)