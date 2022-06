Salento, altro incidente sul lavoro: operaio edile cade dal ponteggio di 3 metri

Un altro incidente sul lavoro nel Salento dopo i diversi episodi che stanno contraddistinguendo queste settimane. Stavolta è successo a Merine di Lizzanello, in via Delle Camelie. Un operaio edile, è caduto da un ponteggio alto circa 3 metri. È stato immediatamente trasportato in ospedale al Vito Fazzi di Lecce in codice rosso.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Salento, cade dall'altezza di 5 metri e muore: altro incidente... LECCE Salento, cade dall'altezza di 5 metri e muore: altro incidente... LA TRAGEDIA Ancora un incidente sul lavoro: 35enne cade da un ponteggio e muore

Dalle prime ricostruzioni, sembra che l'uomo stesse facendo dei lavori di manutenzione in casa.

Gli ultimi casi

A Lecce, in via Parini all'interno del civico 3, solo qualche giorno fa è morto un signore di 72 anni, Donato Marti: l'uomo originario di Avetrana (in provincia di Taranto) è caduto da un terrazzo dall'altezza di circa 5 metri. Si è trattato della terza vittima che si registra in provincia di Lecce nel giro di 50 giorni.

L'ultimo report mensile dell'Inail fornito da Cgil Lecce, è fermo al mese di aprile. Al momento ufficialmente sono 1.745 gli infortuni sul luogo di lavoro registrati in provincia di Lecce dall'inizio dell'anno (quasi 500 in più rispetto ai 1261 registrati nel 2021). Fa riflettere - secondo la Cgil - il dato regionale sull'età delle vittime: oltre il 20 per cento del totale degli infortuni vede coinvolti lavoratori che hanno più di 55 anni.