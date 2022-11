Come lavarsi le mani: personale sanitario a lezione per quattro giorni. Il corso della Asl

A Taranto lavarsi le mani correttamente diventa motivo per organizzare un corso, articolato in quattro giornate di lezioni frontali, dedicato al personale sanitario. Oggi 14 novembre si è tenuta la prima edizione dal titolo “Procedura per il corretto lavaggio delle mani e uso dei guanti”, perché «prevenire le infezioni e tutelare pazienti e operatori passa dalla corretta igiene delle mani».

La nota Asl

«La pandemia da Covid - scrive la Asl di Taranto in una nota - ha dimostrato come questo valga nella vita di tutti i giorni e ancora di più negli ambienti ospedalieri, dove l’igiene delle mani e l’uso corretto dei guanti sono delle procedure indispensabili per tutelare non solo i pazienti ma anche gli stessi operatori. Per questo motivo, la Direzione sanitaria dell’Asl Taranto, insieme con il Servizio Professioni Sanitarie della Direzione medica del presidio Santissima Annunziata di Taranto e la struttura Formazione aziendale, ha organizzato un corso dedicato all’apprendimento e diffusione delle corrette procedure per il lavaggio delle mani e l’uso dei guanti e rivolto a medici, infermieri e agli altri professionisti della salute».

Il corso - si specifica ancora - «articolato in una intera giornata di formazione, permette l’acquisizione di 8 crediti formativi e prevede quattro edizioni: oltre a quella di oggi all’Auditorium del Padiglione Vinci, ci saranno quelle di martedì 29 novembre, martedì 6 e mercoledì 14 dicembre. Ad ogni incontro potranno partecipare 30 corsisti per poter così ripassare le strategie di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e, tramite spiegazioni, video e esercizi pratici, rinfrescare la propria memoria con le corrette procedure da seguire».

Il direttore generale

«L’Organizzazione Mondiale della Sanità classifica il lavaggio della mani come un’operazione fondamentale nei luoghi di cura: da sola riesce a prevenire circa il 40% delle infezioni – ha affermato il direttore generale Vito Gregorio Colacicco – Per questo motivo, questa iniziativa di informazione e formazione è fondamentale e garantisce non solo la tutela degli assistiti nei nostri luoghi di cura, ma anche la tutela del nostro personale».

Non ci saranno soltanto le lezioni frontali di alcune professioniste degli ospedali tarantini, ma anche «una simulazione ed esecuzione di un test pratico» di come lavarsi le mani correttamente.