A fuoco l'abitazione mentre lui era fuori, muoiono i quattro cani che accudiva

Un incendio ha completamente distrutto un piccolo appartamento di via Cardinal Ferrara a Manduria. Fortunatamente al momento non era occupato da chi lo abitava, un cinquantunenne del posto, pensionato e assistito dalla Caritas. All’interno dell’abitazione erano presenti quattro cani che sono morti. L’uomo era andato in farmacia quando le fiamme hanno avvolto l’interno della casa non lasciando scampo ai quattro animali che accudiva. Si sospetta l’origine dolosa. Indagini sono in corso da parte della polizia. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco.