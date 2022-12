Gonzalez stende il Varazdin con una doppietta. Poi si fa male ed è costretto ad uscire. Se la caverà in pochi giorni

Nel giorno del ritorno al Lecce dell’indimenticato Davor Vugrinec, nella veste di vicepresidente della Nk Varazdin, allo stadio Via del Mare brilla la stella di Joan Gonzalez. I due, il croato Vugrinec e lo spagnolo Gonzalez, sono accomunati non solo dalle enormi qualità tecniche ma anche dalla persona che li ha scovati e li ha portati al Lecce, Pantaleo Corvino. Il responsabile dell’area tecnica del club di via Colonnello Costadura è stato celebrato ieri pomeriggio, poco prima del fischio d’inizio dell’amichevole dei giallorossi contro la formazione croata, per il raggiungimento delle 600 partite in serie A da direttore sportivo. Un record per il calcio italiano, un motivo di soddisfazione per Corvino e per il Lecce. E se Vugrinec, 78 presenze con la maglia giallorossa condite da 24 reti, è stato travolto nel prepartita dagli applausi dei circa seimila spettatori presenti sugli spalti dello stadio leccese, Gonzalez invece ha impiegato appena 16 minuti per conquistare la scena e dedicere la contesa con due gol d’autore. Il primo, al 7’ di gioco, con un preciso colpo di testa su cross di Strefezza, e il secondo con un bolide da fuori finito all’incrocio dei pali, alla destra dell’esterrefatto portiere Radosevic. Due lampi di genio che hanno illuminato un pomeriggio di festa, in campo e sugli spalti, grazie anche alla presenza di circa 1400 giovani calciatori delle scuole calcio del territorio. Per molti di questi ragazzini è stata la prima volta al Via del Mare e di conseguenza un giorno da ricordare.



Sul rettangolo verde la sfida con l’Nk Varazdin è servita al tecnico del Lecce, Marco Baroni , per fare le opportune verifiche a una settimana esatta dalla sfida contro la Lazio, in programma mercoledì 4 gennaio, alle ore 16.30, sempre sul manto erboso dello stadio Via del Mare. Dal campo sono giunte risposte confortanti, eccezion fatta per l’infortunio capitato proprio a Gonzalez, costretto ad uscire al 36’ del primo tempo. Secondo una prima diagnosi, lo spagnolo avrebbe riportato una leggera distorsione al ginocchio, nulla di che preoccuparsi. Ad ogni modo, oggi verrà nuovamente valutato dallo staff sanitario del Lecce che conta di rimettere a disposizione del tecnico Baroni anche il croato Pongracic , rimasto a riposo a scopo precauzionale in seguito all’infortunio alla caviglia rimediato nell’amichevole di venerdì scorso contro l’Udinese. Il Lecce ha fatto vedere delle buone trame di gioco anche se, in alcune circostanze, i giallorossi hanno peccato nell’ultimo passaggio o nella conclusione a rete. Ma ci può stare considerato che l’ultima gara ufficiale risale al 14 novembre scorso in casa della Sampdoria. Giudizio rinviato per la difesa, mai veramente impegnata dai pur volenterosi calciatori croati che hanno terminato il match con zero tiri nello specchio della porta.Ovviamente mister Baroni spera di recuperare nei giorni che separano dal match con la Lazio anche gli altri infortunati, su tutti lo zambiano Banda , ieri in tribuna con Helgason e Dermaku.Nel frattempo, il mercato si prepara ad entrare nel vivo. A pochi giorni dall’apertura della sessione invernale (si parte il 2 gennaio), al club giallorosso è stato proposto il 24enne centrocampista italo-marocchino Youssef Maleh . L’ex anima del centrocampo del Venezia attualmente è in forza alla Fiorentina , che la scorsa estate lo ha blindato fino al 2025 con un contratto a cifre importanti. Fin qui però il tecnico viola Italiano lo ha utilizzato con il contagocce: solo 7 presenze per un totale di 297 minuti. La sua ultima apparizione in campionato risale alla sfida con lo Spezia dello scorso 30 ottobre. Detto che il calciatore piace al Lecce è altresì vero però che i rapporti con il club viola, da alcuni anni a questa parte, non sono idilliaci. Ma mai dire mai