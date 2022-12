Udinese-Lecce, amichevole in diretta tv e streaming: primo test vero per i giallorossi

Udinese-Lecce, amichevole di oggi, sarà in diretta tv sia su Telerama (canale 15 del digitale terrestre) sia su UdineseTv, canale 12 ma solo in Friuli Venezia Giulia. Ci sarà anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming, proprio sul sito di Udinesetv (www.udinesetv.it).

Udinese-Lecce, la prima amichevole "vera"

Sarà il primo vero test per la squadra di Baroni, che ha fin qui disputato allenamenti congiunti con il Parabita e contro la Primavera giallorossa. Il Lecce, poi, il 28 disputerà un'amichevole internazionale a porte aperte al Via del Mare. E il 4 gennaio sarà in campo contro la Lazio in campionato. Prime indicazioni da raccogliere.

La partita Udinese-Lecce si disputerà alla Dacia Arena ma a porte chiuse.