Ramadani sempre più vicino al Lecce. Oggi amichevole col Cittadella

Ultima amichevole del ritiro precampionato oggi per il. Nel pomeriggio i giallorossi affronteranno sul green del comunale di Lavarone ildi mister Gorini, da sempre bestia nera dei salentini sia nel campionato di serie B che in Coppa Italia. Il fischio d’inizio, fissato inizialmente per le ore 17.30, è stato anticipato di mezz’ora e di conseguenza la gara comincerà alle. La copertura televisiva è stata affidata a Sportitalia.Dopo le precedenti sfide giocate contro i dilettanti della Rappresentativa Alto Adige (15-1), del Riva del Garda (10-0) e del Rovereto (11-1), mercoledì scorsoe compagni hanno affrontato e battuto il Padova, tra le migliori espressioni del campionato di serie C, con il punteggio rotondo di 4-0. Ora con l’avvicinarsi del debutto in Coppa Italia del 13 agosto al Via del Mare contro il Como, il coefficiente di difficoltà continua a salire e il test odierno contro una delle squadre più difficili da affrontare della serie B rappresenta indubbiamente un importante banco di prova per i ragazzi di Roberto. I quali, vale la pena ricordare, tra una settimana sfideranno in trasferta gli spagnoli del Cadice (Liga) nell’ambito del “Trofeo Ramón de Carranza”. Come si può notare, un calendario studiato con grande attenzione al fine di avvicinarsi, tappa dopo tappa, al match più importante dell’estate 2023, ovvero la “prima” di serie A contro la Lazio del 20 agosto al Via del Mare. Contro il Cittadella mister D’Aversa avrà modo di testare anzitutto il livello di condizione fisica dei suoi ragazzi dopodiché è lecito anche attendersi dei progressi sotto l’aspetto della manovra. Mancando all’appello ancora alcune pedine dello scacchiere, vedi il centravanti titolare e, probabilmente, anche un difensore mancino, lo staff tecnico farà ruotare nel limite del possibile tutti i calciatori disponibili, compresi coloro che da qui al 1° settembre lasceranno il Lecce per andare a cercare fortuna in altri lidi. In Italia o, se necessario, anche all’estero.Proprio il Cittadella potrebbe essere interessato a mettere sotto contratto uno dei tanti esuberi del Lecce che, nel frattempo, sta serrando i tempi per assicurarsi un calciatore a lungo corteggiato da, il nazionale albanese Ylber. Nato in Germania e di origini kosovare, attualmente Ramadani milita nellascozzese con la maglia dell’con cui, nella passata stagione, ha collezionato 44 presenze e 1 gol in tutte le competizioni. Da tempo Ramadani si è promesso al Lecce ma fino a questo momento l’Aberdeen ha fatto melina, probabilmente allo scopo di far lievitare la quotazione del calciatore albanese per il quale il Lecce è arrivato ad offrire 1 milione di euro. Pronto comunque a fare un altro piccolo sforzo ma per nulla disposto a partecipare ad aste per accaparrarselo. L’Aberdeen probabilmente è sul punto di mollare la presa e un indizio è arrivato proprio ieri da Londra dove gli scozzesi hanno giocato - e vinto - in amichevole contro i padroni di casa del. Ebbene, Ramadani è rimasto in panchina per tutta la partita senza essere utilizzato. Di solito si fa così quando il calciatore sta per lasciare il club. Staremo a vedere.