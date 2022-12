Lecce, amichevole internazionale al Via del Mare: arriva una squadra croata

Un'amichevole internazionale per il Lecce: mercoledì 28 dicembre alle 14.30 al Via del Mare arriverà l'Nk Varazdin, squadra del massimo campionato croato, attualmente quinta in classifica, il cui vicepresidente è l'ex giallorosso Davor Vugrinec.

A porte aperte

La gara sarà aperta al pubblico e le modalità di acquisto dei biglietti verranno comunicate successivamente. Sono inoltre previste iniziative volte a coinvolgere le scuole calcio salentine a cui, nel limite dei posti disponibili, saranno riservati dei biglietti omaggio.