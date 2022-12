Lecce, il 23 dicembre amichevole di lusso alla Dacia Arena contro l'Udinese di Sottil

Amichevole di lusso per il Lecce a ridosso di Natale. Venerdì 23 dicembre, la squadra allenata da Marco Baroni, affronterà alla Dacia Arena di Udine i padroni di casa dell'Udinese allenati da mister Sottil. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 15.30. Giallorossi e bianconeri torneranno ad affrontarsi a distanza ci circa un mese e mezzo dal match di campionato, finito in parità, 1-1. Nell'occasione, il tecnico Baroni avrà modo di testare lo stato di salute dei suoi ragazzi in vista della ripresa del campionato di serie A del 4 gennaio 2023. Nell'occasione, il Lecce ospiterà allo stadio Via del Mare la Lazio.

Gli altri test

Il Lecce ha già programmato altre due amichevoli di preparazione per la ripresa del campionato, Sabato 10 dicembre, alle ore 10:00, Hjulmand e compagni sosterranno un allenamento congiunto con la formazione Primavera 1 presso il Deghi Center di San Pietro in Lama. Il match si svolgerà a porte aperte.Successivamente, mercoledì 14 dicembre, altro allenamento congiunto a Parabita presso il centro sportivo Heffort Sport Village con la formazione locale. In questo caso però l'orario è ancora da stabilire.