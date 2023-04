Taranto, tris al Pescara di Zeman e salvezza vicina

Una prestazione ai limiti della perfezione: il Taranto travolge il Pescara con un roboante 3-0, mette in cassaforte la permanenza diretta in C e si gode il meritato applauso degli oltre 1700 spettatori accorsi sugli spalti dello Iacovone per l’occasione. I rossoblù si regalano una Pasqua a quota 44: Tommasini in apertura e una doppietta di Bifulco mandano al tappeto Zeman e la sua truppa. Così il tecnico Capuano a fine gara: "In molti pensavano che ci saremmo rintanati alla ricerca di un pareggio – ha dichiarato in conferenza stampa – ma se l’avessi preparata in questa maniera sarei stato da ricovero immediato. Questa è una vittoria pesantissima e assolutamente meritata, frutto del duro lavoro di questo gruppo che, quotidianamente, lotta e si impegna nel corso di ogni singolo allenamento. Ma per noi non è un punto di partenza".