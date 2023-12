Lieve malore per Zeman, accertamenti in clinica a Pescara

Questa mattina, prima della consueta seduta di allenamento dei biancazzurri, Zdenek Zeman ha ha avuto un malore, che si è scoperto in seguito essere una lieve ischemia transitoria e per tale motivo è stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara . La Delfino Pescara 1936 ci tiene a comunicare che, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti. Domani il tecnico non sarà in panchina nella gara di Coppa Italia che il Pescara giocherà a Catania (ore 20.45).