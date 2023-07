La carriera, l'esperienza con Zeman, la Juve, il ruolo e gli assist: chi è Hamza Rafia, l'ultima corvinata del Lecce

L'acquisto del tunisino con passaporto francese Hamza Rafia ha tutte le caratteristiche per diventare l'ennesimo colpo di Pantaleo Corvino. Il responsabile dell'area tecnica del club salentino si è infatti assicurato le prestazioni di un giocatore che non c'entra nulla con la categoria di provenienza (Serie C), avendo invece qualità potenzialmente da serie superiori. È chiaro comunque come queste premesse andranno poi confermate alla riprova dei campi della A.

Elemento di forza del Pescara arrivato ad un soffio dalla finale playoff per la conquista della B, il calciatore tunisino è passato anche sotto le cure di Zdenek Zeman. L'ex allenatore del Lecce è stato infatti chiamato sul finire della scorsa stagione alla guida di un Pescara dai risultati altalenanti, partito per lottare per il primo posto (quindi per la promozione diretta) e poi ritrovatosi dietro le corazzate Catanzaro e Crotone nel girone C della terza serie. All'interno del consueto 4-3-3 del boemo, Rafia ha svolto le funzioni di vero e proprio metronomo del centrocampo, al di là di una posizione che non era quella da play. L'ex under 23 della Juventus, cresciuto nel Lione, è essenzialmente una mezzala in grado di cucire il gioco e di rifinire l'azione sulla trequarti, come testimoniano i 10 assist prodotti fra stagione regolare e playoff in maglia biancazzurra.

Può giocare da interno

Nel sistema di D'Aversa (un 4-3-3 ma diverso da quello di Zeman) Rafia va idealmente a rappresentare una valida alternativa agli interni di centrocampo. Nel caso in cui il nuovo allenatore giallorosso decidesse di optare per un 4-2-3-1 Rafia sarebbe invece l'elemento da utilizzare dietro la punta, come trequartista.

In alternativa, anche se dà il meglio di sé centralmente, il nuovo acquisto giallorosso può essere utilizzato anche come esterno d'attacco del tridente, purché gli venga chiesto prevalentemente di tagliare nelle zone interne, a lui più congeniali. All'ottima tecnica di base il tunisino aggiunge anche una buona stazza fisica che gli consente di difendere bene palla sotto pressione. Nonostante questa fisicità, Rafia può aiutare la squadra nel risalire il campo in transizione. Inoltre, il grande spirito di sacrificio che caratterizza Rafia sarà utile quando il Lecce sarà chiamato a doversi difendere.

La speranza è che possa ripetere al Via del Mare i numeri e le giocate associative che hanno deliziato l'anno scorso i tifosi abruzzesi.