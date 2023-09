Giornata internazionale del caffè, rito che mira a divenire patrimonio Unesco: ecco tutti gli appuntamenti (anche in Puglia)

Il Consorzio di tutela del caffè espresso italiano tradizionale organizza per domenica 1° ottobre alle 11, in occasione della Giornata internazionale del caffè, un evento on line di celebrazione del rito, della cultura e della socialità del caffè espresso italiano, elementi rappresentativi dell'identità culturale del nostro Paese.

Il programma dell’evento (qui per prenderne visione) comprende una panoramica dei vari aspetti che caratterizzano questo rito tutto tricolore: la sua tradizione, la sua capacità di mettere le persone in relazione e condivisione, la sua sostenibilità. L’appuntamento mira a far conoscere e approfondire il progetto di candidatura a patrimonio immateriale dell’umanità del Rito del Caffè espresso, i principi Unesco e la Carta dei Valori che le Comunità rappresentative del Rito del caffè espresso di tutta Italia si sono impegnate a diffondere e a promuovere.

Interverrà il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, che ha la titolarità di questo dossier di candidatura.