Taranto penalizzato di 4 punti. La nuova classifica

Brutta botta per il Taranto all'indomani dalla bella vittoria nel derby contro il Francavilla per 1-0 grazie al gol di Fabbro al novantesimo. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare ha, infatti, inflitto oggi al club jonico una penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontare nella stagione in corso. In attesa delle motivazioni la classifica per i rossoblù cambia e non poco. Il Taranto da 53 punti scende a 49 punti, perde due posizioni e ora è quinto in graduatoria che, in attesa della gare di questa sera, cambia così: Juve Stabia 61; Benevento 54; Avellino 53; Picerno 51; Taranto (-4) 49; Casertana 47, via via tutte le altre.

Questo il comunicato ufficiale: "IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE ha pronunciato, all'udienza del giorno 7 marzo 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19389/644pf23- 24/GC/gb del 5 febbraio 2024, nei confronti del sig.

Salvatore Alfonso e della società Taranto FC 1927 Srl, il seguente DISPOSITIVO P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Salvatore Alfonso, mesi 4 (quattro) di inibizione; - per la società Taranto FC 1927 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva".