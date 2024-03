Il Taranto fa suo il derby con il Francavilla e sale al terzo posto

Un gol di Fabbro in chiusura di gara ragala la vittoria al Taranto nel derby contro il Francavilla e lancia la squadra di Ezio Capuano al terzo posto in classifica nel girone C di serie C. Festa grande al novantesimo sotto la curva dei sostenitori jonici per la 15esima vittoria in un campionato sempre più soddisfacente. Fabbro con un tocco sottoporta, dopo traversone da palla inattiva, ha deciso il match dopo aver preso il posto di Kanoute. Si tratta delle terza partita in casa vinta dal Taranto nei minuti finali dopo quelle con Giugliano e Monterosi. Il Francavilla ha fatto una buona fase difensiva senza, però, pungere in attacco. La Virtus resta a contatto con la zona playout.

Taranto-Virtus Francavilla 1-0

Taranto (3-4-2-1): Vannucchi; Luciani, Miceli, Riggio; Valietti (dal 26’s.t. Ladinetti), Calvano, Matera (dall’8’s.t. Zonta), Panico; Kanoute (dal 26’s.t. Fabbro), Bifulco (dal 15’s.t. Orlando); De Marchi (dall’8’s.t. Simeri). All. Capuano. A disp.: Loliva, Costantino, Enrici, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone.

Virtus Francavilla (3-5-2): Branduani; Dutu, Monteagudo, Gasparro; Di Marco (dal 17’s.t. Macca), Izzillo, Laaribi (dal 37’s.t. Carella), Garofalo (dal 17’s.t. Biondi), Ingrosso (dal 37’s.t. Risolo); Neglia (dal 19’p.t. Contini), Artistico. All. Villa. A disp.: Carretta, Locatelli, De Marino, Gavazzi, Nicoli, Polidori, Agostinelli, Vapore.

Arbitro: Mirabella di Napoli (assistenti: Nigri di Trieste e Lauri di Gubbio; 4to uomo Manzo di Torre Annunziata).

Reti: al 45’st Fabbro (T).

Note: spettatori 5 mila circa.

Ammoniti: Dutu (VF), Di Marco (VF), Luciani (T), Garofalo (VF), Panico (T). Angoli 8 a 2. Recuperi: 3’ nel p.t. e 5’ nel s.t.