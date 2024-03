Calco serie C: disordini dopo derby Brindisi-Taranto, Daspo per 8 tifosi

Sono 8 i Daspo emessi dal questore di Brindisi in seguito ai disordini che si sono verificati domenica scorsa al termine del derby tra la formazione di casa ed il Taranto, valevole per il campionato di serie C. Già dopo gli episodi di violenza erano stati arrestati 3 tifosi ospiti e denunciati cinque supporters (uno del Taranto e 4 del Brindisi), tra cui un minore. Per i 3 ultras tarantini, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive è di 8 anni, aggravato dall' ulteriore obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per anni 4.

Per gli altri tifosi il Daspo varia da 1 a 4 anni. Sono in corso verifiche sul possibile coinvolgimento di altri tifosi nei disordini che si sono verificati principalmente all'esterno dello stadio mentre i tifosi ospiti raggiungevano la statale 7 per rientrare a Taranto.