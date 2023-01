Juventus penalizzata, disdette a Sky e Dazn: Puglia in prima linea

Il -15 in classifica ai danni della Juventus ha mobilitato il tifo bianconero in tutta Italia e non solo. Uno degli avamposti della protesta è la Puglia, da anni fortino del tifo per la Vecchia Signora. Contro la sentenza della Corte Federale d'Appello che ha inflitto 15 punti di penalizzazione alla Juventus, i Consigli Direttivi degli Juventus Official Fan Club dell'intera regione hanno diffuso un comunicato per annunciare una serie di iniziative di protesta. Tra cui il famoso #DisdettaSkyDazn da giorni in trend su Twitter: si chiede, sostanzialmente, di disdire gli abbonamenti alle pay tv in segno di protesta.

«I Consigli Direttivi degli Juventus Official Fan Club dell'intera Regione Puglia, sentiti gli umori fortemente risentiti delle migliaia di propri soci affiliati» attaccano il clima di ostilità «frutto evidente della rabbia repressa e solo talvolta espressa, derivante da un decennio di mortificanti e umilianti risultati sportivi, ottenuti dall'intero sistema del calcio italiano, a fronte di irripetibili successi della Juventus».

I suggerimenti ai soci

Si suggerisce di: procedere con immediatezza a disdire i propri abbonamenti alle piattaforme televisive a pagamento guardando le gare presso le Sedi sociali dei Club; non seguire programmi televisivi che incitano all'odio facendone così calare l'audience; non acquistare giornaletti di nota proprietà; non fornire visibilità a social che lucrano sulla nostra passione.

Relativamente alla astensione dalla partecipazione alle trasferte, ci sono la necessità e la voglia di essere sempre al fianco della squadra, in ogni dove, a sua difesa, anche se ci si riserva di valutare in futuro iniziative finalizzate a recidere anche questa forma di sostentamento a colori a noi ostili, rendendo i loro settori ospiti desolatamente vuoti. Interviste e rapporti con la stampa.

Si invita inoltre Juventus FC, nei limiti consentiti dai contratti in essere da essa sottoscritti, a: non consentire a propri tesserati di rilasciare interviste non effettuare conferenze stampa, mantenendo un rigoroso silenzio stampa non consentire l'accesso a chicchessia ai campi di allenamento per riprese video fotografiche consentire l'accesso al settore ospiti dell'Allianz Stadium solo a prezzi elevatissimi, pari o superiori a quelli che vengono da società strozzine estorti ai tifosi bianconeri in trasferta.