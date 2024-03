Stangata sul Brindisi: quattro punti di penalizzazione

Quattro punti di penalizzazione per il Brindisi, che resta sempre più ultimo in fondo alla classifica del girone C di Serie C.

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il club per "violazioni di natura amministrativa". Il TFN ha inoltre sanzionato con 45 giorni di inibizione l’amministratore unico del club, Mariachiara Rispoli.

La classifica

Il Brindisi, così, ha 15 punti. Diventa matematicamente impossibile la salvezza diretta e al momento anche i playout sarebbero un miraggio: la distanza dalla penultima, la Virtus Francavilla (a pari merito con il Monterosi) è di 12 punti.