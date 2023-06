Stadio San Nicola, via ai lavori: posizionato il primo dei 26 "petali" di copertura

È stato installato questa mattina il primo dei 26 petali che costituiscono la copertura dello stadio San Nicola di Bar, dalla superficie di circa 300 metri quadrati. L'intervento è cominciato dalla curva Nord e proseguirà nelle prossime settimane per posizionare i restanti 25 petali su una superficie totale di circa diecimila metri quadri, pari a una volta e mezzo il campo da gioco.

L'assessore Petruzzelli

A monitorare i lavori è stato l'assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, che proprio stamattina è andato all'impianto per un sopralluogo. «Abbiamo diviso il petalo in quattro pezzi - ha spiegato l'assessore -.

Verrà ancorato alla struttura metallica per garantire una maggiore resistenza nel tempo, riducendo l'effetto vela». Petruzzelli ha spiegato che attualmente il petali hanno una colorazione più scura, ma «l'effetto del sole nel giro di due o tre mesi porterà a una colorazione molto più chiara». L'intera copertura, secondo il programma del Comune, sarà pronta entro il prossimo ottobre, in tempo per la partita che la Nazionale disputerà proprio al San Nicola contro Malta, il 14 ottobre, per le qualificazioni a Euro2024.