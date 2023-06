Ripescaggi in Serie C: l'effetto cascata dalla B (Lecco quasi fuori) e il regolamento. Come funziona e quali sono le differenze con la riammissione

Caos iscrizioni nell'inizio di un'altra lunga estate dell'Italia del calcio. Eppure rispetto al passato, già va meglio. Qualcosa che non ha funzionato, però, c'è stata. A sorpresa, intanto, il Lecco non avrebbe dato rassicurazioni sullo stadio e quindi da neopromossa rischierebbe di saltare (e di ripartire dalla Serie D, liberando quindi un posto anche in C). A rischio anche la Reggina. E con un sistema a cascata sperano in tante. Tra queste anche il Nardò, che potrebbe ritrovarsi in Serie C. Anche qui la situazione è delicata e soprattutto in evoluzione.

