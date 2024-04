Il Bari si sveglia (tardi), ma non basta per vincere: con il Pisa solo un punto

Il Bari si sveglia troppo tardi, con il Pisa arriva un punto, nonostante un buon secondo tempo. Al San Nicola partita dai due volti: nel primo tempo la squadra di Federico Giampaolo - all'esordio sulla panchina biancorossa - sembra la stessa degli ultimi due mesi, lenta, compassata e con poco coraggio; nella ripresa, invece, è tutta un'altra storia.

Nemmeno la sorte sembra molto diversa rispetto alle ultime settimane, quando il Pisa trova la rete dopo 3' al primo tiro, con Arturo Calabresi (ex Lecce, tra l'altro). Più nerazzurri che biancorossi nel primo tempo, al netto di una bella giocata di Puscas. Il pari arriva al quarto d'ora della ripresa: Calabresi tocca con un braccio, l'arbitro resta al monitor del Var a lungo, poi assegna il calcio di rigore (lo aveva già dato dal campo). Puscas spiazza un Nicolas superlativo per tutti i 90'. Nel finale il Bari ci prova a più riprese, Benali spreca da buona posizione, ma non basta per vincere. Un solo punto, che muove poco la classifica e non allontana i fantasmi. Ma il Bari si è svegliato e visti gli ultimi mesi non è poco.

Bari-Pisa 1-1

Marcatori: 3' Calabresi (P), 15'st rig. Puscas (B)

Bari (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita (43'st Bellomo), Benali, Sibilli, Kallon (30'st Nasti), Puscas (30'st Nasti), Morachioli (22'st Aramu)

A disp.: Pissardo, Matino, Lulic, Zuzek, Edjouma, Pucino, Colangiuli, Acampora

All. F. Giampaolo

Pisa (3-4-2-1): Nicolas, Caracciolo (c), Hermansson (22'st Canestrelli), Marin, Esteves (22'st Veloso), Valoti (31'st Toure), Arena (22'st Tramoni), Moreo, Calabresi (41'st Beruatto), Barbieri, D'Alessandro

A disp.: Loria, Leverbe, Bonfanti, Mlakar, Masucci, De Vitis, Piccinini

All.

A. Aquilani

Arbitro: Sig. Ivano Pezzuto (Lecce); assistenti: Sig. Gamal Mokhtar (Lecco) e Sig. Federico Votta (Moliterno). Quarto Ufficiale: Sig. Francesco D'Eusanio (Faenza). VAR: Antonio Di Martino (Teramo), AVAR: Salvatore Longo (Paola)

Ammoniti: Di Cesare (B), Barbieri (P), Ricci (B)

Espulsi: rosso dalla panchina al DS Ciro Polito e Christian Agnelli della panchina toscana

Angoli: 6-5

Rec.: 1'pt; 6'st

Note: osservato un minuto di raccoglimento in memoria della tragica scomparsa di Mattia Giani, giovane calciatore del Castelfiorentino United ASD, a seguito di un malore occorso durante una gara.

Il Bari in campo con una maglia speciale argento con dettagli biancorossi e blu che fa parte di una capsule speciale, terzo capitolo della collaborazione a tre tra LC23, Kappa e la SSC Bari. Il progetto, studiato un anno fa dal designer Leonardo Colacicco, consiste in una capsule di due kit gara (uno argento e uno blu e nero, entrambe con dettagli biancorossi), due maglie a manica lunga da collezione, una t-shirt pre-match e una track jacket, il tutto in tiratura limitata.

Stadio San Nicola; cielo nuvoloso, 15°C, terreno in buone condizioni; 15.577 spettatori (8.809 abbonati; 302 tifosi ospiti)