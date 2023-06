Abbonamenti Lecce, prezzi e punti vendita: sconti per i vecchi abbonati

Abbonamenti, si riparte dai 20.000 dello scorso anno. Il Lecce lancia la campagna per il tesseramento della prossima stagione, la seconda consecutiva in Serie A. Nel corso di un evento allo stadio è stato il vice presidente Corrado Liguori a presentare la nuova campagna abbonamenti. L'obiettivo è confermare i numeri dello scorso anno. Buoni sconti per chi aveva la tessera già per lo scorso campionato.