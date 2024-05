Calcio, Ugento batte il Bisceglie 4-0 e vola in Serie D per la prima volta nella storia

Ugento calcistica in festa per la prima, storica promozione in Serie D della formazione giallorossa. Senza storia (4-0) la finale-spareggio col Bisceglie, giocata alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana. Dopo le prime fasi di studio l’Ugento comincia ad affondare i colpi e al 20’ va in vantaggio con un sinistro chirurgico di Romano che s’infila all’angolino basso dove Suma non ci può arrivare. Sterile la reazione del Bisceglie, che arrivava alla finale con diversi calciatori squalificati dopo la sfida col Molfetta di domenica scorsa.

La squadra di Mimmo Oliva, nella ripresa, mette in ghiaccio la partita e la promozione in Serie D grazie alle reti di Lezzi al 2’, di Ancora al 31’ sugli sviluppi di una punizione battuta da Bernaola, e di Jimenez nel finale. Promozione meritatissima per la squadra di Mimmo Oliva, battuta sul campo solamente due volte in tutta la stagione.