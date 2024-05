Lecce-Atalanta diretta, inizia il match

Per il Lecce poco più di una passerella, per l'Atalanta la possibilità di blindare un posto in Champions alla vigilia della finale di Europa League. Al Via del Mare la penultima giornata di questo campionato di Serie A, l'ultima in casa per i giallorossi di Luca Gotti. Il Lecce, sconfitto lunedì scorso dall'Udinese, festeggerà la seconda salvezza consecutiva in A: alla fine del match previsto un bus scoperto in centro per l'abbraccio tra città e squadra.

La partita sarà in diretta testuale sul sito di Nuovo Quotidiano di Puglia, così come la festa, che vi racconteremo anche in diretta video.

Lecce-Atalanta diretta

4' Al tiro Miranchuk, bravo Falcone

1' Inizia la partita.

Spettacolo al Via del Mare.

17.57 Entrano le squadre

17.55 Gran colpo d'occhio al Via del Mare con ventimila bandierine giallorosse

17.53 Risuona l'inno al Via del Mare.

17.45 Tutto pronto al Via del Mare. Stadio pieno. Unica incognita il meteo: per ora piove in maniera debole.

Le formazioni

LECCE - Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Gonzalez, Berisha, Ramadani, Dorgu, Krstovic, Piccoli.

ATALANTA - Musso, Toloi, Hien, Bonfanti, Hateboer, Scalvini, Pašalić, Zappacosta, Miranchuk, Scamacca, El Bilal