L'ex Lecce Pasculli su Maradona: «L'agente ci disse che più dormiva e meglio era, lo escluse dalla nostra chat»

Pedro Pablo Pasculli ricorda l'amico di una vita, Diego Armando Maradona. In Italia avversari, Pedro nel Lecce e Diego nel Napoli. Al Mondiale del 1986 compagni e campioni del mondo in Messico, con la maglia dell'Argentina. E persino compagni di stanza in ritiro. Intervistato da Radio Kiss Kiss ha raccontato un aneddoto sul proprio rapporto con El Pibe de Oro, soprattutto legati agli ultimi anni di vita.

«Avevamo un gruppo Whatsapp - ha detto, così come riporta il Corriere dello Sport - con tutti i campioni del Mondiale '86, ma a un certo punto l'agente di Diego lo cancellò. Diceva che era meglio che dormisse e ci negò anche la possibilità di fargli gli auguri per il compleanno. La verità è che se lo avessero voluto salvare lo avrebbero portato in Europa a curarsi. E invece hanno preferito lasciarlo morire in Argentina».