Lecce, festa "privata" per la salvezza: squadra e staff a cena

Tutti a cena per festeggiare la salvezza, questa volta però in forma privata. Il Lecce si è ritrovato questa sera in un posto noto nella periferia della città per brindare al mantenimento della categoria. Una festa privata, dopo la celebrazione allo stadio e il pullman scoperto saltato solo per il clima poco clemente di sabato scorso.

Festa privata, quindi, con i calciatori e lo staff tecnico di Luca Gotti. Sui social, però, è arrivato qualche scatto, come quello che vede Ramadani, Berisha, Pongracic e Krstovic, tutti insieme e sorridenti.