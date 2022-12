Parabita-Lecce, amichevole a porte chiuse «per motivi di ordine pubblico»

L'amichevole tra la Soccer Dream Parabita e il Lecce (allenamento congiunto, tecnicamente) prevista per domani alle 15 all'Heffort di Parabita sarà a porte chiuse. Al momento nessuna comunicazione ufficiale da parte del club giallorosso, ma solo un post comparso sulla pagina Facebook della struttura che ospiterà il test: «L’allenamento congiunto tra l’U.S. Lecce e la Soccer Dream Parabita in programma mercoledì 14 dicembre ore 15:00 per motivi di ordine pubblico, sarà a porte chiuse».

Potrebbero aver pesato i rapporti non idilliaci tra i tifosi del Lecce e altre tifoserie organizzate della zona (su tutte, il Casarano)? In un territorio che comunque storicamente è sempre stato giallorosso. In ogni caso, in attesa di comunicazioni ufficiali, sembra proprio che chi volesse vedere il Lecce da vicino dovrà rimandare il tutto al Via del Mare, alla ripresa del campionato.