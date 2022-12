Tre partite a porte chiuse e campo neutro e mille euro di multa al Città di Gallipoli per i cori contro Vella

Tre giornate di squalifica del campo(con partite da giocare in campo neutro e a porte chiuse) e una multa di mille euro: stangata sul Città di Gallipoli per quanto avvenne nello scorso febbraio contro il Ginosa. Al Bianco i tifosi della società attualmente prima nel campionato di Eccellenza (promossa l'anno scorso dalla Promozione) intonarono dei cori a sfondo sessista - secondo quanto appurato dal tribunale federale territoriale - contro Paola Vella, in quel momento presidente del Gallipoli Football Club. Una rivalità cittadina evidentemente molto sentita, che portò i tifosi del Città di Gallipoli a esporre anche uno striscione. La sentenza del Tft è arrivata in questi giorni, l'accaduto risale a febbraio 2022.