Il Lecce blinda Gallo, rinnovato il contratto

Il Lecce ha deciso di tenersi stretto Antonino Gallo, terzino sinistro classe 2000, al terzo anno in maglia giallorossa dopo le esperienze con Palermo e Virtus Francavilla. E' arrivato, infatti, in queste ore, il prolungamento del contratto per il giocatore in scadenza nel 2024. Questa la nota ufficiale del club giallorosso: "L'U.S.Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2024, con l'esterno difensivo Antonino Gallo, fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione sportiva 2026/2027".