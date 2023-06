È solo questione di ore per l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Roberto D’Aversa. Il 47enne tecnico abruzzese prenderà il posto di Marco Baroni sulla panchina del Lecce e sarà lui quindi a guidare la squadra giallorossa nel prossimo campionato di serie A. Nessuna deroga sulla durata del contratto che, come annunciato e più volte ribadito dal responsabile dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, sarà annuale e senza l’aggiunta di opzioni. L’annuncio ufficiale è atteso tra oggi e domani.

Nel frattempo nella stanza dei bottoni del club di via Colonnello Costadura si stanno ultimando gli ultimi dettagli dell’accordo relativi alla composizione dello staff. Il Lecce, come è noto, negli ultimi anni ha portato in dote al tecnico di turno il preparatore dei portieri, Luigi Sassanelli, e un preparatore atletico, Giovanni De Luca, al quale è stato affidato il delicato compito di seguire i calciatori infortunati nel processo di riabilitazione. A questi due elementi di fiducia del Lecce si andranno ad aggiungere altri professionisti indicati da mister D’Aversa, in gran parte uomini che da anni lavorano al fianco del tecnico originario di Stoccarda. Su tutti, il vice allenatore Andrea Tarozzi, nello staff di D’Aversa sin dal lontano 2015 ai tempi della Virtus Lanciano.

Nel Lecce del nuovo corso tecnico Roberto D’Aversa riproporrà il 4-3-3 tanto a caro a Corvino, un sistema di gioco che il successore di Marco Baroni conosce molto bene per averlo già proposto in passato, e pure con grande successo, in particolar modo nella lunga e vincente esperienza alla guida del Parma. Per la costruzione della rosa che affronterà il campionato di serie A 2023-2024 ovviamente si partirà dai calciatori che sono di proprietà, compresi quelli che dal 1° luglio torneranno in Salento per fine prestito. Vedi il trio di ex bresciani composto da Pablo Rodriguez, Marcin Listkowski e John Bjorkengren.

Ci sono poi alcuni calciatori tornati ai rispettivi club di appartenenza per fine prestito e per i quali il Lecce continua a nutrire un certo interesse. È il caso ad esempio di Marin Pongracic per il quale il 31 maggio scorso il club salentino ha rinunciato ad esercitare l’opzione per il riscatto a 2,5 milioni di euro da versare al Wolfsburg. Il difensore centrale croato ed il Lecce però non si sono mai persi di vista tanto è vero che i dirigenti salentini hanno continuato a lavorare a fari spenti al fine di trovare un accordo con il club tedesco per il trasferimento a titolo definitivo a cifre decisamente più basse. Proprio nelle prossime ore è in programma un nuovo summit che, si spera, porti alla fumata bianca.

A proposito di difensori centrali, ieri sera il Lecce ha ufficializzato una notizia che ormai era nell’aria da alcune settimane. L’ex capitano Fabio Lucioni, rientrato nel Salento dopo essere stato tra i principali artefici della promozione in serie A del Frosinone, è stato ceduto a titolo definitivo al Palermo. Lucioni, che nel Salento ha messo radici, si legherà al club palermitano per le prossime due stagioni.

Da segnalare infine una notizia che sicuramente farà piacere ai tifosi del Lecce. La società del presidente Saverio Sticchi Damiani è entrata a far parte dell’Eca, l’organismo che rappresenta i club a livello europeo e del quale fanno già parte le più importanti società dei principali campionati d’Europa. La notizia è stata ufficializzata attraverso una nota: “L’Us Lecce comunica di essere divenuta membro dell’ECA Network. L’European Club Association, ufficialmente riconosciuta da Uefa e Fifa, è un organismo indipendente che rappresenta le società calcistiche a livello europeo, che ha lo scopo di rafforzare e sviluppare gli interessi dei club europei”.