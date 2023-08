Remi Oudin al Lecce: ha firmato un triennale. Il francese torna a casa

Remi Oudin è nuovamente un calciatore del Lecce. Il centrocampista, già l'anno scorso in giallorosso, torna in Salento ma questa volta a titolo definitivo. Il Lecce ha acquisito il suo cartellino dal Bordeaux. Per il francese un contratto della durata di tre anni e la possibilità di continuare in giallorosso quello che aveva già iniziato l'anno scorso. Ha sostenuto le visite mediche in mattinata.

Tre gol

Per lui l'anno scorso 31 partite e tre gol con la maglia del Lecce, tutti nel finale di campionato: la doppietta alla Lazio e poi il gol al Bologna all'ultima giornata.