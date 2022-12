In pieno clima natalizio il Lecce di Marco Baroni si è riunito in famiglia e al “ Deg h i Center ” di San Pietro in Lama ha sfidato i nipoti più grandi della Primavera allenata da Coppitelli. Una buona sgambata finita 5-0 per Hjulmand e compagni. Un gol nel primo tempo e quattro nella ripresa. Le firme sono dei soliti noti, ma bisogna attendere il secondo tempo perché nella prima parte di gara c’è solo un gol ed è di Oudin, il più pericoloso della squadra che Baroni manda in campo nel primo tempo. Il francese prima colpisce il palo, su punizione, e poi timbra il cartellino marcatori al 37’ angolando di testa un cross di Pezzella. Chi legge i tabellini ha spesso letto i nomi di questi due calciatori tra i calciatori a disposizione, coloro che Baroni considera comunque titolari, che hanno spesso la responsabilità di difendere o cambiare un risultato. Concetti già spiegati tante volte dall’allenatore giallorosso.

Due opzioni in più

Pezzella e Oudin possono considerarsi i primi rinforzi del mercato di gennaio perché in queste prime quindici partite non hanno avuto modo di esprimersi al meglio. Hanno viaggiato a una velocità differente perché partiti in ritardo, ma sono due che nella passata stagione hanno giocato la Champions, con l’Atalanta , mentre il francese ha lottato in Ligue 1 con il Bordeaux per non retrocedere. È stato proprio l’ex girondino ad animare la manovra offensiva. Già al 6’ il francese timbrava il palo su calcio di punizione. Tuttavia è stato un Lecce, quello del primo tempo, che ha cercato di manovrare tanto, ma senza impensierire oltremodo Borbei portiere della Primavera. Già nel corso della prima frazione Baroni ha sostituito Bleve con Falcone e poi ha inserito pure Ceesay per Persson. La rete di Oudin ha chiuso la contesa nel primo tempo. Nella ripresa Baroni ha mandato in campo quasi tutti i giocatori titolari. Davanti a Falcone (sostituito da Brancolini nel corso della ripresa) hanno giocato Gendrey, Pongracic, Umtiti e Gallo in difesa; Helgason, Hjulmand e Gonzalez a centrocampo; Di Francesco, Ceesay e Banda in attacco.

Prima sgambatura