Nuoto, Pilato è settima nei 50 metri rana a Melbourne

Non è la Benedetta Pilato di sempre. Ai Mondiali in vasca corta di Melbourne la nuotatrice tarantina chiude la finale al settimo posto, lontana dai propri record.

Per la verità la vasca corta resta evidentemente stregata e dopo l'eliminazione nei 100 metri rana, nei 50 va bene ma solo leggermente.

La gara



Partita in corsia 7, chiude in 29''48. Vince la sempre verde Ruta Meilutyte con 28"50. "Si vede che non in forma - spiega la pugliese - Oggi puntavo al massimo al terzo posto. Questo è ciò che posso nuotare ad oggi. Adesso ho qualche mese per resettare e provare a ripartire".