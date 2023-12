Oggi si parla tanto di Patrick Dorgu, uno dei ragazzi della Primavera promossi in prima squadra. Un anno fa, invece, la copertina era per Joan Gonzalez. Il centrocampista spagnolo fu aggregato alla prima squadra che partiva per il ritiro di Folgaria. In tanti avevano pensato che si trattasse del ragazzo aggregato per fare numero in attesa che poi la rosa fosse completata con il mercato estivo. Invece i segnali che furono lanciati fin da subito erano abbastanza chiari e inequivocabili: il tecnico, all’epoca Baroni, aveva puntato forte sul giovane spagnolo. Sempre in campo sin dalle prime amichevoli. Prove in cui Gonzalez si esaltava benissimo e al massimo, ma si pensava che contro le prime squadre di amatori o dilettanti che facevano da sparring partner fosse tutto semplice. Ci volevano prove più probanti. E le prove arrivano. Le prime cinque giornate della passata stagione lo vedono sempre in campo dal primo minuto. La convinzione che questo ragazzo sia pronto per stare tra i grandi cresce di giornata in giornata. Al sesto turno, il calendario propone la sfida contro il Monza. Nella distinta il nome di Gonzalez è tra i calciatori in panchina. Ma trascorre un solo tempo e dopo l'intervallo eccolo in campo. Scelta felicissima perché il ventenne spagnolo regala il del pari contro i brianzoli. E da quella giornata inizia una lunga serie di presenze. La domenica successiva a Salerno contro la Salernitana devia il pallone nella propria porta; amarezza soffocata dalla vittoria del Lecce. Gli addetti ai lavori riconoscono nel ragazzo, cresciuto nella cantera del Barcellona, grande temperamento e la dirigenza si prepara a valutare qualche offerta per il centrocampista che aveva conquistato la salvezza in Primavera 1 contribuendo a tagliare il traguardo con 8 gol in 31 presenze, anche grazie alla sua attitudine ad inserirsi.

