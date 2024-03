Una brutta notizia per D'Aversa: ginocchio ko, stagione finita per Kaba

Una brutta notizia per il Lecce in vista dello sprint finale per la salvezza. Il tecnico D'Aversa perde uno dei centrocampisti di maggiore fisicità. Per il francese Momo Kaba infatti la stagione è già finita in anticipo a causa dell'infortunio rimediato domenica in occasione della sfida giocata sul campo del Frosinone.

La nota del club

"L'Us Lecce comunica che il calciatore Mohamed Kaba si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro".