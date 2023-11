Gol annullato a Piccoli in Lecce-Milan, l'audio del Var: Abisso ha deciso prima di vedere tutte le cam. Rocchi ribadisce: «Decisione giusta ma dolorosa». Video

«La decisione è giusta ma riesco a capire che sia dolorosa». Gianluca Rocchi ribadisce quello che aveva già detto in due occasioni sul gol annullato a Roberto Piccoli in Lecce-Milan. Il designatore degli arbitri non cambia la propria posizione, neppure dopo aver ascoltato l'audio. In onda ieri sera su Dazn in Open Var l'audio originale.

E' la sala Var che richiama subito il direttore di gara su quel contatto che evidentemente non aveva visto. E invece c'era stato, a dir dell'arbitro. Una curiosità: Abisso decide subito dopo aver visto lo step on foot al monitor, tanto che persino dalla Sala si chiedono perché non rimanga a guardare tutte le telecamere. Si era già fatto la propria idea, quella che tanto ha fatto arrabbiare i tifosi giallorossi.