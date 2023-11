Il pareggio di Verona è stato frutto di una partita dai due volti. A un primo tempo di netta marca giallorossa ha fatto seguito una ripresa dove la formazione salentina si è ritrovata troppo spesso in balia dei gialloblù guidati dall’ex Marco Baroni. Il pareggio alla fine è quindi giusto, anche se resta il rammarico in casa salentina sia per non aver segnato la rete del due a zero (l’errore di Banda a tu per tu col portiere scaligero Montipò grida vendetta) sia per aver regalato la rete del pareggio, grazie ad un improvvido passaggio centrale in una zona pericolosissima del campo effettuato da un Dorgu non in giornata. Ultimamente è capitato troppo spesso che il Lecce giocasse bene una frazione di gioco, con una proposta offensiva ed efficace, regalando invece l’altra parte di gara agli avversari. Lo si è visto contro il Verona, ma lo stesso dicasi per le uscite contro la Roma e contro il Milan.

Complementare a questo aspetto mentale ce n’è un altro prettamente tattico che ha accompagnato il Lecce in questo scorcio di stagione, vale a dire la facilità con la quale la squadra di Roberto D’Aversa (nella foto) concede agli avversari tiri e occasioni da gol. Contro il Verona, per restare all’ultima sfida, i salentini hanno sì creato molto (14 conclusioni effettuate per un dato complessivo di 1.40 in termini di expected goals) ma hanno anche concesso tanto. Sono state infatti ben 19 le conclusioni prodotte dai gialloblù, 11 delle quali nello specchio della porta (a fronte delle sole 5 del Lecce indirizzate fra i pali difesi dal già citato Montipò). Per fortuna del Lecce a difendere la porta giallorossa c’era il solito, straordinario Falcone. Ad appesantire i dati difensivi giallorossi hanno contribuito le difficoltà nel gioco aereo. Col Verona che cercava sistematicamente Djuric, per andare poi a giocare sulla seconda palla, i giallorossi sono stati sempre in difficoltà. Queste difficoltà si acuivano nelle situazioni da calcio piazzato, punizioni e angoli. In queste circostanze la formazione di D’Aversa ha patito la stazza e i centimetri di Djuric, ma anche disattenzioni dei singoli nell’attuare la difesa a zona. Tale atteggiamento richiede infatti costante attenzione e concentrazione da parte di tutti i giocatori che vanno a difendere. In questo senso, non ci può essere chi torna indietro tanto per fare.