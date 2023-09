Krstovic non si ferma più: il bomber del Leccce segna pure col Montenegro

È un momento decisivo positivo per molti calciatori del. Su tutti, Nikola. Dopo le due reti segnate in serie A in 100 minuti, ieri il centravanti giallorosso è andato a segno pure con il Montenegro nella gara giocata in Lituania e valida per la qualificazione all’’. Krstovic ha realizzato la rete del momentaneo 1-1, poi la tara è finita 2-2. Ottima prestazione anche di Ylber, rimasto in campo per tutta la partita, con l’impegnata in casa della: 1-1 il risultato finale. Nelle qualificazioni per lavittoria della Tunisia contro il Botswana (3-0) con Hamzain campo e protagonista dal 60’. Solo panchina con l’per Ahmednello 0-0 con la Tanzania. In campo anchecon l'Italia Udi Bollini contro la Germania: 1-1 il punteggio finale.