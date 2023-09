Happy Casa Brindisi, gli abbonamenti sottoscritti sono 1897

Alle ore 20:15 di mercoledì 20 settembre, è terminata la campagna abbonamenti ‘One love’ della Happy Casa Brindisi per i match interni del campionato di Serie A. La società ha reso noto che sono state sottoscritte un totale di 1897 tessere nelle fasi di prelazione abbonati e vendita libera. Un risultato importante che premia e certifica sempre più il forte legame tra la passione biancoazzurra e la Stella del Sud, pronta ad affrontare il dodicesimo campionato consecutivo nella massima serie italiana di pallacanestro. A partire dalle ore 10:00 di questa mattina, giovedì 21 settembre, è possibile acquistare i biglietti singoli per assistere al match d’esordio di campionato della squadra biancoazzurra in programma mercoledì 4 ottobre alle ore 20:30. Si ricorda che le singole partite avranno tre tipologie di prezzo differenti (CAT A-B-C).