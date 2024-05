Nardò batte Cento (83-78) e torna a sorridere. Vittoria preziosa verso la salvezza

Un grande Nardò batte Cento per 83-78 scaccia incubi e fantasmi e tira un sospiro di sollievo nella quinta giornata dei playout di serie A2. Due punti fondamentali che consentono ai granata di restare al secondo posto della classifica del gironcino a sei squadre che fa retrocedere le ultime quattro. Secondo posto con 30 punti, vittoria fondamentale perché Chiusi, terza e con una gara in meno, perde in casa con Agrigento facendo di fatto lievitare il vantaggio della squadra di Dalmonte, ora a quattro lunghezze dalla zona pericolo. Nei primi due quarti Nardò tiene testa a un avversario che dimostra le sue qualità. C'è, nei granata, una buona chimica contrariamente a quanto visto di recente in questa fase playout. C'è chi si prende la responsabilità nei momenti in cui serve prendersela, c'è un buon approccio difensivo da parte di tutti, attenzione, che portano Cento a 6 palle perse già nel primo quarto (alla fine saranno 13).

Nardò ha in Wayne Stewart il suo finalizzatore al termine di ottime costruzioni con tiri aperti, il numero 12 mette dentro 19 punti, tira giù 6 rimbalzi e trascina il pubblico. Ma è tutta la squadra di Dalmonte ad essere sul pezzo contro un avversario che gioca il suo apprezzabile basket con l'esperienza di Carlos Delfino, i punti nel pitturato di Bruttini e Ladurner e la precisione da tre di Archie. Russ Smith è in modalità assist, cinque all'intervallo lungo, e, calato nel contesto di squadra, contribuisce al 44-41 granata al riposo. Il terzo quarto si apre con La Torre e Parravicini che piazzano due triple e Ianuzzi che alla lotta in difesa abbina fondamentali punti da sotto, così Nardò tocca il +9 (massimo vantaggio) e prova a dare lo strappo decisivo alla contesa in un periodo in cui le percentuali al tiro si abbassano d'ambo le parti. Nell'ultimo quarto Cento ci mette poco a rientrare nel match ma Nardò non perde la bussola. Nikolic e Parravicini vanno in doppia cifra, Stewart supera il "ventello", si fa valere anche contro la difesa di un super Carlos Delfino, poi piazza una tripla che manda in visibilio tutto il palazzetto (chiude con 26 punti). Seguono la prima tripla di Smith, due palle recuperate, un sottomano di Parravicini, e un gioco a liberare Iannuzzi da sotto: è il +10 Nardò a 1'29'' da giocare.In pratica lo strappo decisivo che è sufficiente a contenere il ritorno ospite e che frutta la vittoria, una vittoria fondamentale.