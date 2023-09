Memorial Pentassuglia, Brindisi batte Napoli 94-89 e incassa i primi applausi

Prima partita tra le mura amiche e primi applausi per l' Happy Casa Brindisi che, nel pieno della preparazione, ha cercato di mettere subito in pratica le idee di gioco di coach Corbani e del suo staff, di provare a fare squadra, di conoscersi meglio sul campo.nella gara inaugurale del XII Memorial dedicato a Elio Pentassuglia. Il quintentto iniziale dell'Happy Casa è Senglin, Morris, Riismaa, Laszewski e Johnson. Primi due quarti all'insegna dell'equilibrio con Napoli abile sottocanestro (22 punti in area, molto bene Owens) e Brindisi che evidenzia buona circolazione di palla per le triple di Morris, Riismaa e Laszewski. L'Happy Casa tocca così anche il massimo vantaggio (+9) ma Napoli rientra immediatamente con un parziale di 8-0. Alto ritmo e spettacolo apprezzato anche dagli intervenuti. C'è l'esordio di Sneed desideroso di dimostrare subito le sue qualità. Anche nel terzo quarto Napoli trova punti importanti sottocanestro, le penatrazioni di Pullen fanno male così come le schiacciate di Owens: Corbani ferma la partita. Napoli però non scappa, Sneed si accende a sprazzi, Mitchell legge bene la difesa avversaria ed è sempre equilibrio nel punteggio e nei tiri dal campo: 74-70 alla fine del terzo quarto. Nell'ultimo quarto una tripla di Sneed che vale il secondo allungo di Brindisi (+9) viene salutata dal pubblico con un'ovazione, affetto che il giocatore avverte e cerca di ricambiare. I coach Milicic e Corbani provano suluzioni in vista degli impegni ufficiali, studiano le tante situazioni sulle quali tornare in allenamento, Napoli prova a riavvicinarsi con le iniziative di Ennis, a respingerla è una difesa molto più attenta di Brindisi e una tipica giocata di Johnson dalla media che non perdona. L'Happy Casa vince 94-89, fa il pieno di fiducia e tornerà in campo domenica sera contro gli ungheresi del Falco Szombately.