Fefè De Giorgi nominato ambasciatore dell'Università del Salento: mercoledì la cerimonia

Il commissario tecnico della Nazionale italiana maschile di pallavolo campione del Mondo Fefè De Giorgi “Ambasciatore dell’Università del Salento”: la cerimonia di conferimento è in programma mercoledì 26 luglio 2023, alle ore 10.30, nella sala conferenze del Rettorato (piazza Tancredi 7, Lecce), e verrà trasmessa in streaming su https://unisalento.it/degiorgi.



Il riconoscimento “Ambasciatore dell’Università del Salento” è stato pensato dall’Ateneo con un doppio scopo: da un lato, UniSalento segnala così personalità attive nell’impresa, nella ricerca e nella cultura che hanno fatto dell’eccellenza, dell’innovatività e dell’internazionalizzazione le chiavi del loro impegno quotidiano, capace di valorizzare e promuovere competenze umane e risorse materiali; dall’altro, compito degli “Ambasciatori” è favorire la conoscenza dell’Università del Salento e delle sue iniziative presso Istituzioni, Enti e organizzazioni interessati a forme di collaborazione e contatto con l’Ateneo.

Il riconoscimento

Di iniziativa del DiSTeBA - Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali e attribuito con Decreto del Rettore Fabio Pollice, il riconoscimento vuole evidenziare – oltre alle riconosciute qualità di giocatore e allenatore, testimoniate dalle affermazioni mondiali ed europee in entrambi i ruoli - le doti comunicative di divulgazione e promozione delle attività culturali, sociali e sportive dimostrate da De Giorgi come commentatore per gli incontri internazionali di pallavolo e come scrittore. Il contributo di De Giorgi come Ambasciatore, inoltre, è stato e potrà essere di supporto ai corsi di studio UniSalento di area sport, sia con attività di diretta docenza e orientamento che come co-autore di libri di testo. Proprio per questa ragione, alla fine della cerimonia si festeggeranno i primi laureati e laureate UniSalento in “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate” (Presidente del corso la professoressa Loredana Capobianco) e “Diritto e Management dello sport” (Presidente del corso il professore Attilio Pisanò). Come auspicato dal DiSTeBA, infine, la reputazione, il prestigio e i successi di Ferdinando De Giorgi a livello mondiale potranno costituire “uno strumento di supporto allo sforzo e all’impegno in atto in UniSalento per l’internazionalizzazione presso istituzioni, enti e organizzazioni estere”.



La cerimonia verrà introdotta e coordinata dal Delegato alla Comunicazione Stefano Cristante; le motivazioni del conferimento verranno illustrate dal Direttore del Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali Ludovico Valli.

Il Rettore Fabio Pollice conferirà ufficialmente il riconoscimento, consegnando a De Giorgi anche il sigillo dell’Ateneo. È inoltre previsto il saluto del Presidente del Comitato territoriale FIPAV Lecce Pierandrea Piccinni, e l’intervento del Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e referente di Ateneo per lo sport Luigi Melica. Ferdinando “Fefè” De Giorgi terrà un intervento seminariale sul tema “Noi Italia, i valori nello sport”.