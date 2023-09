L'Italia di De Giorgi fa felice anche la Puglia: batte la Macedonia e vola nei quarti dell'Europeo

Con una prova senza sbavature l' Italia di Fefè De Giorgi batte laper 3-0 e giocherà martedì 12 settembte prossimo, alle 21, il quarto di finale degli Europei di volley 2023. Al "Palaflorio" di Bari , davanti a un pubblico festante per l'arrivo in Puglia dell'Italvolley, tutto facile per gli azzurri nell'ottavo di finale raggiunto con merito dopo un pieno di successi nei precedenti turni giocati tra Bologna, Ancona e Perugia.