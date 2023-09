La Puglia pazza dell'Italvolley: così la squadra di De Giorgi ha conquistato tutti

Tutti pazzi per l'Italvolley. Oltre 5.200 spettatori ieri sera al Palaflorio di Bari per la partita - sofferta e vinta - contro l'Olanda. E in 1.205.000 davanti alla tv, su RaiSport, con quasi il 7% di share, nonostante la partita dell'Italia del calcio (contro l'Ucraina).

Con tanti giovani e con un cuore immenso: così l'Italia di Fefè De Giorgi, commissario tecnico salentino, ha stregato tutti. La capacità di conquistare il Paese passo dopo passo, non solo con i risultati ma anche con la grinta, la voglia di fare bene e il volto pulito di un gruppo così giovane. A Bari è stato un tripudio. Una serata difficile da dimenticare per chi c'è stato. Le tante bandierine tricolore, i giochi di luce, l'orgoglio di tifare la Nazionale. E De Giorgi ringrazia su Instagram la propria terra: "Grazie, Bari".