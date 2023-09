L'abbraccio di Puglia per l'Italvolley travolgente: martedì i quarti dell'Europeo contro l'Olanda

La Puglia ha abbracciato gli azzurri del tecnico salentino Fefè De Giorgi, riservando una grande accoglienza. PalaFlorio di Bari gremito in ogni ordine di posto e colorato di azzurro, atmosfera di festa per il match da dentro o fuori degli Ottavi di finale degli Europei maschili contro la Macedonia del Nord, quarta nella Pool C. Dopo i pienoni registrati durante l’esaltante percorso dell’Italia a Bologna, Perugia e Ancona, anche Bari non è stata da meno. In Puglia e nnesimo sold out per seguire una squadra bella da vedere giocare, che diverte il pubblico e fa sognare. Il calore e la passione di una regione tradizionalmente tra le più attive del movimento pallavolistico nazionale hanno dato una spinta non indifferente a Simone Giannelli e compagni, sostenuti a gran voce senza soluzione di continuità. La Nazionale di Fefè De Giorgi, archiviata la Pool A in testa alla classifica e con il pieno di vittorie, 5 su 5 gare, tornava nel capoluogo pugliese dopo la fortunata parentesi del Torneo Preolimpico del 2019, quando guadagnò il pass per Tokio. La Puglia porta ancora una volta fortuna all’Italia : fermando l a Macedonia con un rotondo 3-0 l’Italia ha collezionato la sesta vittoria negli Europei approda ndo nei Quarti di finale. Martedì 12 settembre alle ore 21, sempre al PalaFlorio del capoluogo pugliese , Alessandro Michieletto e compagni sfideranno l ’Olanda che ieri sera ha battuto la Germania per 3-2 al termine di un incontro estremamente equilibrato e deciso solo al tie-break (olandesi avanti nei primi due set 25-20, 25-23, quindi il ritorno dei tedeschi 22-25, 18-25, infine il quinto set portato a casa dagli arancioni 15-12). Italia-Olanda, dunque, e a ltro spettacolo assicurato e imperdibile, sugli spalti e in campo.

Il match di ieri. Coach Fefè De Giorgi manda in campo la formazione classica: Giannelli e Romanò in diagonale, Galassi e Russo al centro, Lavia e Michieletto schiacciatori di banda, Balaso libero. Primo applauso tutto per Lavia, lo stesso atleta calabrese con il terzo muro di squadra porta il parziale sul 5-2. Michieletto scalda il braccio mancino, è una sentenza sottorete, suo l’11-7 che d à sostanza al vantaggio azzurro. Sale il ritmo del gioco, la gara cambia direzione. La Macedonia ha difficoltà per contenere le conclusioni letali di Michieletto e Romanò, l’opposto regala il 25-20 che scrive a referto l’1-0. Inizio secondo set, De Giorgi spende il primo time out della gara (6-5), non vuole cali di concentrazione dei suoi ragazzi. “Messaggio” ricevuto, gli azzurri spingono sull’acceleratore, anche sfruttando gli errori di una Macedonia del Nord che sbanda soprattutto in ricezione. Russo non perdona dal centro e porta il vantaggio a +10. Italia imprendibile che vola sulle ali dell’entusiasmo del PalaFlorio. Galassi confeziona il 2-0 e mette le cose in chiaro. Nella terza frazione è veemente l’avvio degli atleti di casa (10-4), gli avversari spengono la luce e danno il via libera a l sesto successo consecutivo dell’Italia in questi strepitosi Europei. Nel finale, a successo praticamente acquisito, dentro Scanferla, Sbertoli e Bovolenta, arriva il 20-10 che la dice lunga sulla supremazia della nostra Nazionale. Il capitano Simone Giannelli vanifica il primo di una lunga serie di match- point, ma nel secondo a disposizione una pipe di Daniele Lavia consegna il verdetto di una partita dominata dalla prima all’ultima azione dagli inarrestabili ragazzi azzurri. Il sogno degli azzurri continua. Bari e la Puglia lo alimenteranno anche nei quarti di finale, ora che il livello della competizione aumenta. E con esso anche l’entusiasmo di una regione intera.